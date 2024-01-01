Kocaeli'nde erkek şiddeti: Bir kişi eski eşini ve arkadaşını tüfekle yaraladı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir erkek, eski eşi ile ona engel olmaya çalışan kendi arkadaşını tüfekle yaraladı.

Kadın 01.01.2024 21:15 Giriş: 01.01.2024 21:15

Güncelleme: 01.01.2024 21:18 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: AA

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir erkek, eski eşi ile ona engel olmaya çalışan kendi arkadaşını tüfekle yaraladı. Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde Yasin D, arkadaşı Kadir U. ile araçla seyir halinde giderken eski eşi Arzu Ç'yi gördü. Araçtan inen Yasin D, bilinmeyen nedenle eski eşiyle tartışmaya başladı. Olayda Arzu Ç. ile Yasin D'ye engel olmaya çalışan arkadaşı Kadir U. tüfekle yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Arzu Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Zanlı, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Japonya’daki 7.6’lık depremde 2 kişi hayatını kaybetti