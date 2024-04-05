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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Kocaeli'nde işçi servisi bariyere çarptı: 5 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan işçi servisindeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Güncel
  • 05.04.2024 00:24
  • Giriş: 05.04.2024 00:24
  • Güncelleme: 05.04.2024 00:26
Kaynak: AA
Kocaeli'nde işçi servisi bariyere çarptı: 5 kişi yaralandı
FOTOĞRAF: AA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan işçi servisindeki 5 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu güney yan yolda seyreden Ergin D. idaresindeki 41 P 5822 plakalı işçi servisi Barış Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kazada araçtaki 5 işçi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle güzergahta bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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