Kocaeli'nde yüksek hızlı trenin çarptığı kişi öldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yüksek hızlı trenin çarptığı kişi öldü.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yüksek hızlı trenin çarptığı kişi öldü. İstanbul yönüne giden yüksek hızlı tren, Tavşancıl mevkisinde raylarda yürüyen Sedat Göremen'e (48) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, D-100 kara yolu ile yaklaşık 15 metre kot farkı bulunan tren yoluna seyyar merdiven yardımıyla indi. Çalışma sırasında kara yolunun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Yaklaşık 1,5 saat kaza yerinde bekleyen tren, yaralının alınmasının ardından seferine devam ederken, kara yolunda ulaşım normale döndü.

Kazazede, AFAD ve itfaiye ekiplerince taşınarak ambulansa konuldu. Körfez ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.