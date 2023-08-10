Kocaeli ve Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bazı plajlarda bugün ve yarın, Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde ise bugün olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmeyecek.

Güncel 10.08.2023 10:58 Giriş: 10.08.2023 10:58

Güncelleme: 10.08.2023 11:03 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA