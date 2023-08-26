Kocaeli’de asfalt eritme tankında patlama: 2 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir taş ocağının içinde bulunan asfalt eritme tankında patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi yaralandı.

Gebze'de asfalt eritme takında meydana gelen patlamada iki kişi yaralandı.

Olay, Kirazpınar Mahallesi Taş Ocakları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taş ocağının içinde bulunan asfalt eritme tankı bilinmeyen bir sebepten dolayı patladı.

Patlama sonrası yangın çıkarken, 2 kişi de yaralandı. İhbar verilmesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen ve yüzünde yanıklar bulunan şahıs tedavisinin ardından kaçtı. Diğer yaralı ise hastaneye götürüldü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.