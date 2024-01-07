Kocaeli’de fırtına ve kuvvetli rüzgar: Deniz taştı, sahil bandı suyla doldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle deniz taştı, sahil şeridi ve otopark su ile doldu.

Kocaeli’de deniz taştı, sahil bandı ve otopark su ile doldu.

Kentte kuvvetli rüzgar ve fırtına kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

İzmit sahil bandı ve otopark, şiddetli fırtına sebebiyle denizden taşan suyla kaplandı.

Kocaeli Valiliği tarafından dün yapılan açıklamada, yurttaşların öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan fırtına ve kuyvvetli rüzgara karşı dikkjatli olması uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, olumsuz hava koşullarının Pazartesi, günün ilk saatlerine kadar etkili olacağı beklendiği ifade edilerek "Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.