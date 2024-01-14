Kocaeli’de kimyasal sızıntı alarmı: Gökyüzünü turuncu duman kapladı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde makine ve ekipman üretimi yapan bir fabrikada meydana gelen kimyasal sızıntı nedeniyle yükselen turuncu duman, gökyüzünü kapladı. Ekipler, fabrika ve çevresinde incelemede bulundu.

Güncel 14.01.2024 13:41 Giriş: 14.01.2024 13:41

Güncelleme: 14.01.2024 13:45 Kaynak: İHA

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Fotoğraflar: İHA

Kocaeli’deki Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde makine ve ekipman üretimi yapılan bir fabrikadan gökyüzüne turuncu duman yükseldi. Edinilen bilgiye göre, Çerkeşli Mahallesi Dilovası Organize Sanayi Bölgesi İMES 6. Cadde’de bulunan DRS Makina fabrikasında bilinmeyen bir sebeple kimyasal sızıntı meydana geldi. Fabrika işçilerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sızıntı kontrol altına alındı.



Sızıntı sebebiyle gökyüzüne kızıl dumanlar yükseldi.



Ekipler fabrika ve çevresinde incelemelerde bulundu.



Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.