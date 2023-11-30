Kocaeli’de zincirleme kaza: Bir kişi yaşamını yitirdi

Kocaeli'nde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada Muhammet Tuğral isimli kişi yaşamını yitirdi.

Kocaeli’nde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Ankara istikameti Kozluk mevkisinde Karayolları ile belediye ekipleri, kamyondan dökülen molozları temizlemek için çalışma yürüttüğü sırada 2 otomobil, 2 minibüs ve ışıklı uyarılar bulunan belediye aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 61 NK 518 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet Tuğral’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.