Kocaeli’nde 7 gün sinema ile iç içe

Kültür Sanat Servisi

Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan Kocaeli Film Festivali’nin programı belli oldu. 19-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek festivalde dört farklı kategoride yarışacak filmler sinemaseverleri bekliyor. Festival, 19 Mayıs Pazar günü Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nin ev sahipliğinde, Halil Ergün, Itır Esen ve Nilgün Öneş’in katılacağı “Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Sineması” paneli ile başlayacak.

3. Kocaeli Film Festivali kapsamında İstanbul’da da çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde 21-23 Mayıs tarihlerinde yönetmen ve oyuncu söyleşileri, kısa film ve animasyon gösterimleri yapılacak. Festival, Türk sinemasının en yeni ve en yaratıcı eserlerini sergileyerek sinema tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunmayı, sinemanın büyüsünü keşfetmeyi ve sektör profesyonelleri ile etkileşim kurmayı hedefliyor.

Bu yıl festivalde ilk kez yer alacak olan Ulusal Uzun Metraj İlk Film kategorisinin jüri başkanlığını yönetmen ve yapımcı Kudret Sabancı üstleniyor.