Kocatepe Camii’nde fotoğraf çekimi yapan model ve yönetmen serbest bırakıldı

Ankara Başsavcılığı, Kocatepe Camisi’nde fotoğraf çekimi yapan yönetmen ve model hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan yönetmen Bilal Gabra Kısa ve model Ezgi Cebeci, 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camisi'nde fotoğraf çekimi yapan yönetmen Bilal Gabra Kısa ve model Ezgi Cebeci hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen iki isim, 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Valiliği de fotoğraflara ilişkin idari ve adli inceleme ve soruşturma başlatıldığını, "İlimiz Kocatepe Camiinde çekildiği anlaşılan ve sosyal medyada paylaşılan ve cami mehabetini rencide eden görüntüler ve sorumluları hakkında Valiliğimizce adlî ve idari inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" açıklamasıyla duyurdu.

İlimiz Kocatepe Camiinde çekildiği anlaşılan ve sosyal medyada paylaşılan ve cami mehabetini rencide eden görüntüler ve sorumluları hakkında Valiliğimizce adlî ve idari inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) August 14, 2023

Ankara’da ikamet eden Cebeci ve Kısa gözaltına alınırken dijital materyallerinin de incelenmesine karar verildi.

Gözaltına alınan Bilal Kısa, Instagram hesabındaki paylaşımında, "Beyaz kırpılmış tişörtün modern asi aurası, işlemeli kırmızı zemin, eteğin ortaya çıkardığı geleneksel zarafetle çarpıcı bir şekilde uyum sağlıyor. Kafasını süsleyen beyaz takke ve boynunu örten 99 boncuklu tesbih, maneviyatın ve iç huzurun vücut bulmuş halini simgeliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kısa, gözaltına alınmadan yaptığı yeni paylaşımında ise yanlış anlaşıldığı herkesten özür diledi.