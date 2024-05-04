Koç’tan Büyükekşi’ye sert eleştiri

Spor Servisi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüplerin TFF’deki seçimi erkene alabilmek için topladıkları imzalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kulüplerin daha önce ilan edilen seçim tarihini erkene alabilmek için topladıkları imzayla ilgili Ali Koç, "Durup dururken imza süreci başlamadı. Herkes memnun mesut, dünya toz pembe, kimse şikayet etmiyor, boş vaktimiz var gidip imza toplayalım denmedi." ifadelerini kullandı.

Ali Koç sözlerini şöyle sürdürdü, "Hiç olmadığı kadar kaotik bir sezon yaşıyoruz. Krizler yönetilemedi. Türk futbolunda güven bunalımı var. En güvenilmez kurum belki de TFF. Belki de en güvenilmez sektör de Türkiye’deki futbol sektörüdür. Hakemlik yazboz tahtasına döndü. Kişilere ve kurumlara göre değişikliğe gidildi. Kindar bir başkanımız var. Sayın Ahmet Nur Çebi ile girdiği polemik sonrasında olayı kişiselleştirip Beşiktaş’a gösterdiği muamele. Galatasaray ile arasında garip bir ilişki var."

SKANDALLAR BİTMİYOR

Süper Lig’deki Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili Ali Koç, "Yaşanan bunca kriz ve skandal var. Hakem olayı. O olaydan iki saat önce federasyondaydık. Devre arasında MHK’yi ve hakemleri değiştireceğini anlattı. Bir yumruk olayı oldu ve başkan 180 derece değişti. Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra Fenerbahçeli oyunculara ağır ceza vermek için raporlar değiştirildi ama cesaret edemedi. Oyuncularımıza 4-5 maç ceza verilecekti." açıklamasında bulundu.

Ali Koç ayrıca, "Kulüplerin arasına nifak tohumları ekti. Liyakatsiz kadrolar. Aday olmayacağım demişti, şimdi mayıs ayında bakacağım diyor. İmza veren vermeyen, duruşunun arkasında olan kulüplere saygım çok büyük" ifadelerini kullandı.

Ali Koç, kulüplerin topladığı imza sayısıyla ilgili, "Net bir şey var ki sayın başkan rüzgarı almış, röportaj üstüne röportaj. 1 Mayıs’ta bir açıklama yayınlanmış. Skandal bir açıklamadır. Bu açıklamaya göre futbolda ortam toz pembe. Mükemmel başarılar var, kimse şikayetçi değil ve sezon içindeki skandallar yaşanmamış. Başkanımız anlaşılan çok farklı düşünüyor. Azınlık, çoğunluğa tahakküm edemez diyor. Biz azınlığız, 3-5 kulüp diyor ve aşağılıyor. Belgeleri ben toplamıyorum, ben Ecmel başkana inanırım. 136 tane noter tasdikli ihtarname var. Burada 10 küsur Süper Lig kulübü var, onlarca alt lig ekibi var" dedi.