Koç’tan sert açıklamalar

Süper Lig’den çekilmek dahil alınacak aksiyonlara karar vermek üzere olağanüstü toplanan genel kurulda konuşan Başkan Ali Koç, tepkilerini üyelerle paylaştı

Spor Servisi

Fenerbahçe Kulübü’nün olağanüstü genel kurulu dün yapıldı. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurul toplantısına gerekli çoğunluk olan 22 bin 588'in üzerinde rekor sayıda sarı-lacivertli üye katılım sağladı.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, tarihe geçen bir gün yaşandığını, çoğunluğun sağlanması için gereken sayıyı da geçtiklerini vurguladı.

Erol Bilecik'in açılış konuşmasının ardından kongreyi yönetmesi için genel kurul başkanlık divanına, aynı zamanda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı olan Uğur Dündar seçildi.

Kongrede açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Trabzon maçında yaşananlar planlı ve organize bir şekilde gerçekleşmiştir. Kim üzerine alınırsa alınsın. Bu duruma göz yumulmuş, müsaade edilmiştir. Gergin geçeceği belli bir maçta vali ve emniyet müdürlüğü gereken güvenliği sağlayamamıştır" dedi.

Ali Koç Genel Kurulu olağanüstü toplanmaya çağırmalarının nedenini ise şu sözlerle dile getirdi: "Bugün burada olağanüstü toplanmamızın sebebi sadece o maçta yaşananlar değil, çok daha fazlasıdır. Son maçlarda kaybettiğimiz 3 şampiyonluk, sözde şike kumpası, kirli ittifaklarla şampiyonluklarımızın çalınması, saha içinde insanları çıldırtan kararlar, TFF ve kurullarının çifte standart yaptırımları, başarı için her yol mübah anlayışı ile kin ve nefret kusan bazı rakipler ve saymakla bitmeyecek birçok olay. Bizlere artık yeter dedirtti. Gerçek anlamda yeter, o bildiğiniz yeter değil!"