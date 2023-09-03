Kodlarla şiddet önlenemez

İktidar, sağlıkta şiddete yol açan temel sorunları çözmek yerine kodlarla şiddeti önlemeye çalışıyor. “Şiddet ihtimali”ne karşı Gri Kod uygulaması hayata geçirilirken İTO Başkanı Erdoğan, “Temel sorunları çözün” dedi.

Deniz GÜNGÖR

AKP iktidarının 2003 yılında devreye soktuğu Sağlıkta Dönüşüm Projesi (SDP) ile birlikte sağlıkta şiddet artarak devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı’nın sağlıkta şiddet vakalarının önüne geçmek adına başlattığı ‘Beyaz Kod’un ardından yeni bir kod daha eklendi.

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı Gri Kod, “şiddet ihtimali” görüldüğü takdirde uygulanarak Emniyete, hastane güvenliğine ve hastane idaresine bilgi geçilecek. Daha öncesinde Beyaz veya Gri Kod verilen hastanın yine hastaneye gelmesi durumunda tekrardan Gri Kod uygulanacak. Ancak bakanlık tarafından alınan kod “önlemleri” sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin çözümünü sağlamayacak.

Gri Kod uygulamasıyla ilgili BirGün’e konuşan İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Nergis Erdoğan, “Gri kod hekimlerin yurtdışına kaçışını, sağlıkta şiddeti önleyemez” dedi.

SORUN BÖYLE ÇÖZÜLMEZ

Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin kod yöntemleriyle önüne geçilemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin koşullarının değişmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Nergis Erdoğan - İstanbul Tabip Odası Başkanı

Erdoğan, sağlıkta şiddeti temel sorunların ortadan kaldırılmaması durumunda Bakanlığın uyguladığı kodların işe yaramayacağını söyledi. Erdoğan, “Her şeyden önce hekimlerin itibarı iade edilmeli. İktidar tarafından oluşturulan olumsuz algının ortadan kalkması için çalışmalar gerekiyor. Hekimlerin koşullarının düzeltilmesi, 5 dakikalık muayene süresi, performans baskısı düzeltilmeli” diye konuştu. “Hiçbir kodla bu sorun çözülmez” diyen Erdoğan, “Elbette bir kıymeti vardır ancak çözüm değil. Türk Tabipleri Birliği de ‘TTB Yanımda’ diye bir uygulama başlattı fakat maalesef bunların hiçbiri sorunun çözümü değil. Niteliksiz tıp fakülteleri, hemşirelik okulları da buna dahil. Mesleğin niteliği düşecek ve şiddet buna bağlı olarak artacak. 25-30 yılı görerek bunu söylüyoruz. Sağlıkta şiddeti önlemek için Sağlık Bakanlığı’nın bizi muhatap alması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Sağlıkta şiddetin nedenlerinden birinin hastanelerde hemşire sayısının yetersiz olmasına dikkat çeken Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Normalde hekimlere oranla hemşire sayısı yüzde 50-60 olması gerekirken şu an yüzde 20. Hekimler desteksiz durumda. Bu nedenle yaşanan sorunlar hekimlere bağlanıyor. Bu imaj ortadan kalkmalı. Bütün bunların en önemlisi sağlık elemanları. Bu nedenle örgütlenmenin yöntemi sendika, sivil toplum kuruluşlarıyla yerelden yola çıkarak yeniden oluşturulmalı. Öğrenci alımından başlayarak planlama yapılması gerekiyor. Meslek örgütlerinin, odaların ve Bakanlığın kafa kafaya vererek çözüm için yol haritası çizilmeli. Sistemin bozuk olduğunu kabul etmeli ve nasıl düzeltmemiz gerektiğini konuşmalıyız. Ancak düzeltmek için niyet olmadan başaramayız.”

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Sözümüzü yükselteceğiz

Türk Tabipleri Birliği yöneticileri basın emekçileriyle bir araya geldi. TTB Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, hak kayıplarının, güvencesizliğin ve geleceksizliğin hekim göçünü tırmandırdığını belirtti. Fincancı şunları söyledi: “Kasımda büyük bir mitingle sözümüzü yükselteceğiz. Haklarımızı alamadığımız durumda iş bırakma ve yeni eylemlere yöneleceğiz.”