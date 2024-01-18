Kök maaş bilmecesi: Emeklilerin e-Devlet'te gördüğü maaş doğru mu?

En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseltilirken SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına yüzde 37,57'lik enflasyon farkına 5 puan daha eklendi. Buna göre, SGK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 42,57 zam alacak. Dr. Öğretim üyesi Okan Güray Bülbül de, emeklilerin e-Devlet sisteminde gördüğü emekli maaşlarına açıklık getirdi.

Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak zam oranları netleşti. SGK ve Bağ-Kur emeklisine 37,57'lik enflasyon farkına 5 puan getirilerek yüzde 42,6'ya çıkarıldı. En düşük emekli aylığı da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıktı. Memur emeklisi maaşlarında ise yüzde 49,25 artış yapıldı.

Emekliler ne kadar maaş alacaklarını anlamak için de e-Devlet'e girdi. Peki emeklinin e-Devlet'te gördüğü aylık tutarı doğru mu? Emeklinin e-Devlet'te gördüğü rakamın üzerine fark eklenecek mi? Emeklilerin aklına takılan bu sorulara Dr. Öğretim üyesi Okan Güray Bülbül yanıt verdi. Kanal D Haber'e konuşan Bülbül, "e-Devlet'e girip Emekli Aylık Bilgisi ekranında maaşlarını görenler yüzde 37,57'lik zamlı halini görecekler. Burada görünen tutar 10 bin TL'nin altında ise yani kök maaşınız ek ödeme ile birlikte 10 binin altında ise yine hesabınıza 10 bin TL yatacak" diyerek konuya açıklık getirdi.

KÖK AYLIK BİLMECESİ

Bülbül, açıklamasına "7 bin 15 TL'nin altında kök aylığı olan herkes yeni dönemde 10 bin TL olarak maaş alacak. Bir emeklimizin e-devlet sistemine giriş yapıp ve maaşı 13 bin 43 lira ek ödemesi 521 lira. İkisinin toplamı 13 bin 564 lira. Ancak burada gördüğümüz rakam yüzde 37,57 zam uygulanmış rakamlar. Bu rakamın üzerine yüzde 5 daha eklenecek ve ek zamlı maaş ortaya çıkacak" diyerek devam etti.

MEMUR EMEKLİSİ YÜZDE 49,25 SGK/BAĞ-KUR EMEKLİSİ YÜZDE 42,6

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, temmuz ayında bu zam farkının kapanacağını duyurdu. Bülbül farkın nasıl kapatılacağına dair ise şunları kaydetti: "Aradaki 12 puanlık farkın 5'i şimdi kapandı, 5'i de temmuzda kapanacak. Bunu rakamlarla anlatmak gerekirse; en düşük memur emeklisinin maaşı 9 bin 876 liraydı. Memur emeklisinin ocak ayındaki yüzde 49,25'lik zamdan sonraki maaşı ise 14 bin 739 liraya yükseldi. Eğer enflasyon beklentisi gerçekleşirse memur emeklisi temmuzda yüzde 20 zam alarak maaşı 17 bin 686 liraya çıkmış olacak. Yine aynı maaşı yani 9 bin 876 lira maaşı olan SSK emeklisi ocak zammı olan yüzde 42,6 ile maaşı 14 bin 83 liraya çıkıyor. Eğer enflasyon beklentisi gerçekleşirse temmuzda yüzde 25 zam alacak (5 puan fazla) maaşı 17 bin 603 liraya çıkmış olacak. Yani bugünkü 656 liralık fark temmuzda 83 liraya düşmüş olacak."

YASAL DÜZENLEME BEKLENİYOR

Emeklinin ek zammı için yasal düzenleme bekleniyor. Emekliler bugün yüzde 37,57'lik zamlarını aldı ve süreç hızlı ilerlerse şubat ayı ilk haftasında ek ödeme yapılabilir. Ancak ara ödeme olmazsa, hem şubat ayı yüzde 42'lik zamları hem de ocak ayındaki 5 puanlık farkları birlikte yatırılacaktır.