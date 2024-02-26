Köklü şirketler iflasın eşiğinde

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon şirketleri de vurmaya başladı. Tekstil sektöründe başlayan konkordato başvuruları diğer sektörlere de yayılıyor. Son 2 ayda Antep'te 7, Konya'da 8 şirket konkordato talebinde bulundu.

Ekonomi Servisi

Ekonomik kriz yurttaşların geçim derdini büyütürken şirketleri de zor durumda bıraktı. Kredi faizlerinin artmasıyla birlikte nakit akışı sağlamak güçleşirken, tekstil sektöründe başlayan konkordato ve iflaslar yayılıyor. Son 2 ayda Antep'te 7, Konya'da 8 şirket konkordato talebinde bulundu.

Yüksek enflasyon kaynaklı maliyet artışları ve alım gücündeki azalma en çok tekstil sektörünü etkiledi.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru sektörün köklü firmalarından art arda konkordato ve iflas başvuruları yapıldı. Denizli'de 1986 yılında kurulan ve 34 yıldır faliyet gösteren Üçyıldız Tekstil, geçtiğimiz yıl eylül ayında iflas etti. Fabrikanın kapanmasıyla 300 çalışan işinden oldu. Yine sektörde uzun süredir faliyet gösteren Emek Kumaş, Kale İplik, Fırat Elyaf Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fiberteks Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ve Dokur Tekstil konkordato talebiyle mahkemeye başvurmuştu.

TEKSTİL DEVİ ZORDA

Bu arada Avrupa ve dünya modasına yön veren markalara kumaş tedarik eden 54 yıllık tekstil firması Akkoyun Tekstil Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi iflasın eşiğine geldi. Firma geçtiğimiz yıl konkordato ilan etmişti. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin komiserliğinde devam eden konkordato sürecinde İcra ve İflas Kanunu’nun 302’nci maddesi kapsamında alacaklılar toplantısı gerçekleştirilmesine karar verildi. Alacaklılar 11 Mart’ta yapılacak toplantı ve sonrasındaki 7 günlük iltihak süresi içerisinde konkordatonun kabulü veya reddi yönünde oy kullanabilecek.

ANTEP'TE 7 BAŞVURU

Yeni yılın ilk günlerinde ise sanayi şehri Antep'ten art arda konkordato haberleri gelmeye başladı. Kentte faliyet gösteren 7 firma Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talebinde bulundu. Busoft İplik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Turan Makine Metal ve Plastik İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Gold Aslan Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Megapack Plastik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi için konkordato ilan edildi. Son olarak 2021 yılında kurulan "Bir gün herkes Mars'a ayak basacak" reklamıyla dikkat çeken Mars Halıcılık da konkordato ilan etti. Mahkeme 7 şirket için 3 aya varan geçici mühlet kararı verdi.

KONYA'DA 8 BAŞVURU

Ekonomist Turhan Bozkurt geçtiğimiz günlerde sosyal medye hasabından yaptığı paylaşımda Konya'da bir gün içinde 8 şirketin konkordato talebinde bulunduğunu açıklamıştı. Medikal alanda faliyet gösteren Osmanlı Yaşam Destek ve Medikal Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Nuri Koçyiğit-Osmanlı Medikal firmasının yanı sıra İbrahim İlaslan-Ereğli, DAĞ-Tur Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ereğli Bereket Tarım, Damsa Süt ve Süt Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi konkordato ilan eden şirketler arasında yer aldı.

CAM FABRİKASI İFLAS ETTİ

Bursa'da ise İnegöl ilçesinde 3200 metrekare üzerindeki faaliyet gösteren Arslan Cam’ın iflas kararı almasının ardından Dostkar Dış Ticaret ve Dostkar Yapı konkordato süresine girmişti.

Antalya da ise turizm sektöründe faaliyet yürüten Maya Turizm Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi'nin yaptığı konkordato başvurusu talebi kabul edildi.

Aralık ayında Forum adını taşıyan 10 AVM finansal sıkıntıya girerek konkordato talebinde bulunmuştu. Talebi kabul eden mahkeme 3 ay geçici mühlet kararı almıştı.