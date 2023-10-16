Kolombiya'da 3 aylık ateşkes anlaşması imzalandı

Kolombiya'da hükümet, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleriyle 3 aylık ateşkes anlaşması imzaladı.

Kolombiya'da hükümet, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleriyle 3 aylık ateşkes anlaşması imzaladı.

Taraflar arasındaki ateşkes anlaşması, çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisinin katılımıyla Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Tibu kasabasında imzalandı.

İmza törenine hükümeti temsilen Barış Yüksek Komiseri Danilo Rueda ve FARC'ın çatı örgütü olarak bilinen Estado Mayor Central'in (EMC) temsilcisi Andrey Avendano katıldı.

Ortak bildiriyi duyuran Rueda, "Taraflar arasındaki ateşkes 15 Ocak 2024'e kadar sürecek. Bu anlaşma, ulusal ve bölgesel bir etkiye sahip olmakla beraber geçici ateşkes anlaşmasının varlığını teyit ediyor." ifadesini kullandı.

EMC temsilcisi Avendano ise Kolombiyalıların bu anlaşmayı uzun süredir beklediğini belirterek, "8 gün önce barış masasını kurmuştuk ve şimdi ise faaliyete geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya hesabı X'ten EMC mensuplarına seslenen Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "Kolombiya'da ikinci barış sürecini başlatacak masa bugün hazır. EMC savaşçılarından maksimum sorumluluk üstlenmelerini bekliyorum." ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Petro tarafından 11 Ekim'de imzalanan kararname ile EMC'ye karşı askeri operasyonlar durdurulmuştu.

EMC VE BARIŞ ANLAŞMASI

"Ivan Mordizco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın "Genelkurmay Başkanlığı" ismiyle de biliniyor.

Ülke basınına göre EMC 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip.

FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.

Devlet ile FARC arasında yapılan barış anlaşmasına rağmen örgüt ile ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.

EMC mensupları da Kasım 2016'da devlet ile imzalanan barış anlaşmasına hiç katılmamış ve saldırılarına devam etmişti.