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Kolombiya'da askeri helikopter düştü: 5 asker yaşamını yitirdi

Kolombiya'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Dünya
  • 07.02.2024 07:58
  • Giriş: 07.02.2024 07:58
  • Güncelleme: 07.02.2024 07:59
Kaynak: AA
Kolombiya'da askeri helikopter düştü: 5 asker yaşamını yitirdi
Fotoğraf: AA

Kolombiya'nın Choco yönetim bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.

Kolombiya basında çıkan habere göre, hava kuvvetlerine bağlı helikopter, Choco'ya bağlı Unguia bölgesindeki kırsal alana düştü.

Kazada, 5 asker yaşamını yitirdi, 3 asker yaralandı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ordudan yapılan açıklamada, ölen askerlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunarak, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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