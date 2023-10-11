Kolombiya'da hükümet, eski FARC üyelerine yönelik tüm operasyonları askıya aldı

Kolombiya'da hükümet, ateşkes için anlaşma sağladığı eski FARC üyelerine yönelik tüm operasyonları askıya aldı. Savunma Bakanlığı, "16 Ekim'den itibaren ateşkes resmen başlayacak" açıklamasını yaptı.

Kolombiya'da hükümet, ateşkes anlaşmasına vardığı eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyelerine yönelik tüm operasyonları askıya aldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro tarafından imzalanan kararname ile FARC'ın çatı örgütü olarak da bilinen Estado Mayor Central'e (EMC) karşı askeri operasyonlar durduruldu.

Kararname kapsamında Savunma Bakanlığı, ordu, polis ve hükümeti temsilen bir ekibin oluşturulacağı belirtilerek, "16 Ekim'den itibaren ateşkes resmen başlayacak ve hükümetin karar vereceği süre boyunca bütün operasyonlar askıya alındı" ifadesine yer verildi.

Taraflar arasındaki ateşkes sürecinin izlenmesi için Birleşmiş Milletler Doğrulama Misyonu, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve Dünya Kiliseler Konseyinden birer üyenin izleme komisyonunda yer alacağı bilgisi paylaşıldı.

ATEŞKES İÇİN ANLAŞMA SAĞLANDI

Taraflar arasındaki ateşkes anlaşması, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de katılımıyla Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Tibu kasabasında 9 Ekim'de imzalanmıştı.

Barış Yüksek Komiseri Danilo Rueda, açıklamasında, taraflar arasındaki ateşkesin 16 Ekim'de başlayacağını ve bu anlaşmanın yıl sonuna kadar uzatılması için mutabık kalındığını belirtmişti.

FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'dakitarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.