Kolombiya'da hükümet ile eski FARC üyeleri, ateşkes için anlaştı

Kolombiya'da hükümet ile eski FARC üyeleri arasında ateşkes anlaşması imzalandı. Ortak bildiride, "Ulusal hükümet, 16 Ekim'de sürecin sürekliliğini kolaylaştırmak için 'Ateşkes Kararnamesi'ni düzenleyecek ve yuvarlak masanın kurulmasıyla barış görüşmeleri resmiyet kazanacak" bilgisine yer verildi.

Kolombiya'da hükümet, ateşkes sağlanması için görüşmeler yürüttüğü eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleriyle anlaşmaya vardı.

Taraflar arasındaki ateşkes anlaşması, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de katılımıyla Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Tibu kasabasında imzalandı.

Görüşmeye hükümeti temsilen Barış Yüksek Komiseri Danilo Rueda ve FARC'ın çatı örgütü olarak bilinen Estado Mayor Central'in (EMC) temsilcisi Andrey Avendano katıldı.

Rueda, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, taraflar arasındaki ateşkesin 16 Ekim'de başlayacağını ve bu anlaşmanın yıl sonuna kadar uzatılması için mutabık kalındığını belirtti.

Silahların susmasının her iki taraf için de önemli olduğunu dile getiren Rueda, "Ateşkes, öncelikli olarak halkı korumayı, askerler, polis ve gerillalar arasındaki kanın akmasını önlemeyi amaçlıyor" ifadesini kullandı.

Ortak bildiride ise "Ulusal hükümet, 16 Ekim'de sürecin sürekliliğini kolaylaştırmak için 'Ateşkes Kararnamesi'ni düzenleyecek ve yuvarlak masanın kurulmasıyla barış görüşmeleri resmiyet kazanacak" bilgisine yer verildi.

FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.