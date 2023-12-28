Kolombiya'da Shakira’nın bronz heykeli dikildi

Ünlü şarkıcı Shakira’nın dev bronz heykeli doğduğu Kolombiya’da dikildi. Shakira heykel ile ilgili olarak, “Heykeltıraş Yino Marquez ve bölge sanat okulu öğrencilerin ve ülkemin insanlarına muazzam sanatsal yeteneklerinin bu örneği için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kolombiya'da ünlü şarkıcı Shakira'nın bronz heykeli Barranquilla bölgesinde dikildi.

Heykeltıraş Yino Marquez tarafından yapılan dev bronz heykel hakkında konuşan ünlü şarkıcı Marquez'e teşekkür etti.

Şarkıcı, dün (27 Aralık Çarşamba) annesinin doğum gününde ailesiyle birlikte heykelin bulunduğu bölgeyi ziyaret etti.

Shakira heykel hakkında yaptığı açıklamada, “Heykeltıraş Yino Marquez ve bölge sanat okulu öğrencilerin ve ülkemin insanlarına muazzam sanatsal yeteneklerinin bu örneği için teşekkür ederim. Doğum gününde bunu ailemle ve özellikle annemle paylaşmak beni mutlu ediyor. Ailem, belediye başkanı ve ben orada izliyorduk! Bu benim küçük kalbim için çok fazla” ifadelerine yer verdi.

“KADINLAR İÇİN İLHAM KAYNAĞI OLMAYA DEVAM ETMENİZ DİLEĞİYLE”

Barranquilla Belediye Başkanı Jaime Pumarejo, Shakira ve ailesiyle heykeli ziyaret ederek, “Beste yapan bir kalp, eşsiz bir yetenek, kitleleri harekete geçiren bir ses ve çocukluğun ve insanlığın iyiliği için yürüyen ayaklar. Karayip kadınları ve kızları için ilham kaynağı olmaya devam etmeniz dileğiyle” ifadelerini kullandı.