Kolombiya hükümeti ile ELN arasındaki ateşkes 6 ay uzatıldı

Kolombiya hükümeti ile Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki ateşkes 6 ay daha uzatıldı.

Kolambiya'da hükumet ile Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında 29 Ocak'ta 1 haftalığına uzatılan ateşkes bugün bitmişti. Ateşkesin 6 ay daha uzatıldığı duyuruldu.

Küba'nın başkenti Havana'da biraraya gelen müzakere heyetlerinin ortak açıklamasında, "İkili, Ulusal ve Geçici Ateşkes" (BNTFC) olarak adlandırılan sürecin 180 gün daha yürürlükte olacağı belirtildi.

Barış müzakereleri boyunca yürürlükte olması niyetiyle ilan edilen ateşkesin süresi geçen hafta dolmuş, beş günlük ilk uzatma sırasında müzakereciler yeniden biraraya gelmişti.

ÜÇ YIL SONRA MÜZAKERE MASASINA DÖNÜŞ

Venezuela'nın garantörlük ve ev sahipliğinde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Norveç ve Venezuela gözlemcilerinin de hazır bulunduğu ilk tur görüşmelerinde, 13 Aralık 2022'de ateşkese varılamamış ancak bazı bölgelere insani yardım ve hapisteki ELN üyelerinin şartlarını iyileştirme kararı alınmıştı.

Meksika'da 14 Şubat 2023'te başlayan ikinci tur barış görüşmeleri ise "ELN'nin siyasi statüsünün" tanınmasıyla tamamlanmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da 2 Mayıs'ta başlayan üçüncü tur barış müzakereleri "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermiş ve anlaşma 3 Ağustos'tan itibaren resmen başlamıştı.

Başkent Karakas'ta 15 Ağustos'ta 4. tur için bir araya gelen taraflar, "çatışmalardan en çok etkilenen bölgelerde insani koridorun açılması" konusunda mutabakat sağlamıştı.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da 4 Aralık 2023'te başlayan 5. tur görüşmeler, "adam kaçırma ve fidye eylemlerinin son bulması" hususunda mutabakata varılarak sona ermişti.

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan ve 7 Ağustos 2022'de görevi devralan sol görüşlü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.