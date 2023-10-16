Kolombiya, İsrail ile ilişkilerini askıya aldı

Kolombiya Devlet Başkanı'nın açıklamaları üzerine Tel Aviv Büyükelçisi İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. İsrail, Petro'nun açıklamalarına tepki olarak Kolombiya'ya askeri ihracatı durdururken Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro da, "İsrail ile dış ilişkileri askıya aldığını" duyurdu.

İsrail, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun, Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili yaptığı açıklama nedeniyle, Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Margarita Menjarez'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Petro'nun, Hamas'ın başlattığı saldırılara İsrail'in verdiği karşılığı eleştirmesi, Tel Aviv yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cohen'in talimatıyla Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Büyükelçi Yonatan Peled, Menjarez'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İSRAİL, KOLOMBİYA’YA ASKERİ İHRACATI DURDURDU

Görüşmede, Petro'nun açıklamalarından duyulan hoşnutsuzluk Menjarez'e iletildi.

Peled, görüşmede, "Petro'nun İsrail'de şok etkisi yapan" açıklamalarının, antisemitizmi körüklediğini, İsrail devletinin temsilcilerine zarar verdiğini ve Kolombiya'daki Yahudi topluluğunun hayatını tehdit ettiğini öne sürdü.

Açıklamaya göre, İsrail, Petro'nun açıklamalarına tepki olarak Kolombiya'ya askeri ihracatı durdurdu.

İLİŞKİLER ASKIYA ALINDI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da, İsrail'in Kolombiya'ya güvenlik malzemeleri ihracatını durdurma kararının ardından "İsrail ile dış ilişkileri askıya alma" kararı aldı.

X sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Petro, şunları kaydetti:

"İsrail ile dış ilişkileri askıya almamız gerekiyorsa alırız. Soykırımı desteklemiyoruz. Kolombiya Cumhurbaşkanı'na hakaret edilmez. Latin Amerika'yı Kolombiya ile gerçek anlamda dayanışma göstermeye davet ediyorum. Büyük Chaco savaşında olduğu gibi son sözü tarihin birikimi söyleyecektir. Ne Yair Klein ne de Raifal Eithan, Kolombiya'daki barışın tarihinin ne olduğunu söyleyemeyecek. Kolombiya'daki katliamı ve soykırımı onlar başlattı. İsrail halkından Kolombiya'daki barışa, Filistin ve dünya barışına yardım etmelerini talep ediyorum."

Kolombiya'nın özgürlük kahramanlarını anımsatan Petro, şöyle devam etti:

"Bolivar ve Narino'nun bize öğrettiği gibi Kolombiya egemen, bağımsız ve adil bir halktır. Bir gün İsrail ordusu ve hükümeti, adamlarının sebep olduğu soykırımı başlattıkları için bizden af dileyecek. Onlara sarılacağım ve onlar Auschwitz ve Gazze'deki kıyım için ağlayacaklar."

GAZZE'YE İNSANİ YARDIM

Öte yandan Petro, Gazze'ye insani yardım gönderme kararı aldıklarını ve destek için Mısır'la görüşeceklerini belirtti.

Petro, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna da olağanüstü toplantı çağrısında bulunarak, "Nihayet Avrupa Birliği (AB) İsrail'e uluslararası hukuku hatırlatıyor. Sivillere yönelik sistematik saldırı yasaktır. Soykırımlar yasaktır. Sağlık ve hastane personeli korunmalıdır. Yaşam için gereken asgari gereksinimler korunmalıdır." ifadelerini kullandı.

PETRO'DAN FİLİSTİN'E DESTEK

Petro, 9 Ekim'de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'ın saldırısına cevap verme şeklini eleştirmişti.

İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Petro, "Filistinli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, İsrailli çocukların huzur içinde uyumasıdır. İsrailli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, Filistinli çocukların huzur içinde uyumasıdır." ifadesini kullanmıştı.