Kolombiya’da orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine sıçradı

Kolombiya’nın Cali kentinin kuzeyindeki ormanlık alanda gece saatlerinde başlayan yangın sürüyor. Yangından Altos de Menga’nın büyük bir kısmı etkilenirken, alevler rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine ulaştı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine yayılırken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kolombiya’nın Cali kentinin kuzeyindeki ormanlık alanda gece saatlerine yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangından Altos de Menga’nın büyük bir kısmı etkilenirken, alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine ulaştı.

KUNDAKÇILARLA İLGİLİ BİLGİ VERENE 50 MİLYON PESO ÖDÜL

Cali Belediye Başkanı Jorge Ivan Ospina yaptığı açıklamada yangının kasten çıkarıldığını işaret ederek, "Bu yangınları kasten çıkaranları yakalayıp adalete teslim etmeliyiz. Bu kundakçılarla ilgili bize bilgi verenlere 50 milyon pesoya kadar ödül teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.