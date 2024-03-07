Kolon kanseri gençlerde artıyor

Kötü beslenme, hareketsizlik gibi faktörler nedeniyle kolon kanseri gençlerde sık görülmeye başlandı. Hekimler, "Farkında ol, geç kalma" çağrısı yaptı.

Sibel BAHÇETEPE

Kolerektal yani kalın bağırsak kanserlerinin gençler arasında görülme sıklığı artıyor. Özellikle sağlıksız beslenmenin bunda büyük etkisi olduğunu belirten hekimler "Salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş gıdaların fazla tüketimi, yağlı gıdaların yenmesi, obezite risk faktörlerinin başında geliyor. Hareketsizlik, alkol ve sigara kullanımı, aile öyküsü de risk faktörlerinden" diye konuştu.

Kolorektal kanserler tüm dünyada ve ülkemizde en sık görülen kanserlerden biri ve kanser ölümlerinde en üst sırada yer alıyor. Kolon Kanseri Farkındalılık Ayı kapsamında dün düzenlenen toplantıda konuşan Türk Gastroentereloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cindoruk, kolon kanserinin giderek arttığına dikkat çekti.

TANIDA GECİKMELER

Kolon kanserinin dünyada erkeklerde 3. sırada, kadınlarda 2. sırada tanı konulan kanserler arasında geldiğini anımsatan Cindoruk "Türkiye’de kolorektal kanser tanısı geç evrelerde konulmaktadır. Kanser geliştikten sonra erken evrelerde 5 yıllık sağ kalım oranları yüzde 90’larda iken ileri evrelerde yüzde 12’lere düşmektedir" dedi. Prof. Dr. Nurdan Tözün ise geçen yıl tüm dünyada bir 1,9 milyon kişiye kolon kanseri teşhisi konulduğunu anımsatarak "Bunlardan 933 bini ne yazık ki yaşamını yitirdi. Dünyada birçok yerde kolonoskopi ilk tarama yöntemi olarak kabul ediliyor. Örneğin ABD, Avusturalya, Avusturya, İngiltere ve İtalya yapıyor" dedi.

AĞIR SEYREDİYOR

Kolon kanserinin gençler arasında artmasına ilişkin Tözün, şu değerlendirmeyi yaptı: "Dünyada kolorektal kanser tarama programlarının ciddi katılımla uygulandığı ülkelerde ileri yaşlarda kolon kanseri ve operasyonları azalmaktadır. Son yıllarda genç kolon kanseri ve ameliyatları artmaktadır. Erken yaşta olan kanserler ağır seyrediyor, agresif oluyor ve ölüm oranları daha fazla. Peki neden bu artıyor? Başta beslenme faktörü geliyor. Sağlıksız besleniyoruz. Özellikle salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş gıdaların fazla tüketimi, yağdan zengin beslenme ve obezite de kolon kanseri riskini artırıyor. Hareketsizlik, alkol ve sigara kullanımı da önemli faktör. Diyabet, metabolik sendrom gibi hastlıklar da kolon kanseri riskini artırıyor. Çok göz ardı edilen uyku düzeninin kötü olması da risk faktörlerinden."

∗∗∗

ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ

Tarama testlerine ve kolonoskopi ile hastalığın erken evrede yakalandığına dikkat çeken Prof. Cindoruk "Erken tanı konulursa çoğunlukla cerrahiye bile gerek kalmıyor. Tarama testleri çok önemli. Halkın farkındalığının artırılması önemli ancak halen ne yazık ki bu istenilen düzeyde değil. Son yıllarda gençlerde de kolon ameliyatlarının artığını görüyoruz" dedi.