Kolon kesenleri 229 gündür yakalamıyorlar

Haber Merkezi

Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasına neden olan Kervan Pastanesi’nin firari sahipleri 229 gün geçmesine rağmen hâlâ yakalanmadı. Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat günü saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Sadece apartman görevlisi Mulla Kenger ile oğlu Mesut Kenger’in sağ olarak kurtulduğu binada 35 kişi hayatını kaybetti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, binayı inşa eden müteahhit ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi. KTÜ’nün raporunda Kervan Pastanesi perde duvarında havalandırma için delikler açıldığı, zemin kat ile asma kat arasında fretli kolonun kesildiği, pastanenin servis asansörü için tabliyede statik ve mimari projede bulunmayan bir boşluk açtığı anlatıldı.

KTÜ’nün raporu üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in, mevcutlu olarak savcılığa getirilmesi talimatı verdi. Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’i kayıtlı adreslerinde bulamadı. Ezgi Apartmanı’nda yaşamını yitirenlerin yakınları ise 229 gündür firari olan ve avukatlıklarını Prof. Dr. Ersan Şen’in üstlendiği Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in yakalanmamasına tepkili.

Öte yandan firari Kervancıoğlu’nun AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan başta olmak üzere birçok AKP’li ile fotoğrafı bulunuyor. Geçen günlerde AKP’li Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilere “Alpedo” marka dondurma dağıttı. Alpedo dondurmanın sahipleri ise Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel.