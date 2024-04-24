Koltuğu kapan mesajı verdi

Çocuk Bayramı’nda koltuğa oturan küçükler de, devreden siyasetçiler de mesaj verdi. İstanbul Valisi Davut Gül’ün koltuğuna oturan Derin Mina Koç, “1 Mayıs etkinlikleri için Taksim’e izin veririm tabii ki” diye konuştu.

Haber Merkezi

Taksim’de 1 Mayıs kutlamasını yasaklayan İstanbul Valisi Davut Gül’ün yerine 23 Nisan dolayısıyla koltuğuna oturan çocuk daha adaletli karar verdi. Gazetecinin 1 Mayıs etkinliklerinin Taksim’de yapılıp yapılmayacağı sorusuna Derin Mina Koç isimli çocuk, “İzin veririm tabii ki” diye konuştu.

YILLARCA OTURUP ŞAŞIRANLAR VAR

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Derin Mina Koç’un yanıtını sosyal medyadan paylaştı. Çerkezoğlu, “Sevgili Derin, biz de senin bu güzel taleplerini ve dileklerini, 1 Mayıs’ta Taksim’de ifade etmeni isteriz. 1 Mayıs günü seni ve arkadaşlarını da ailelerinizle birlikte Taksim’e bekleriz’’ dedi. CHP Lideri Özgür Özel, TBMM’deki koltuğunu 10 yaşındaki Dora Mimaroğlu’na devrederken yaptığı konuşmada, “Bu koltuğun önemli bir özelliği var. Bu koltuk bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğu” ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Nisan edeniyle makamını 3'üncü sınıf öğrencisi Ali Selim Metli'ye devretti. Metli isteklerini unutunca öğretmenleri destek oldu. Bunun üzerine İmamoğlu, “Tabi ki unutabilir, bir anda makama oturdu. Yani yıllarca oturup şaşıranlar var’’ dedi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, koltuğunu depremzede öğrenci Eylül Nacar’a bıraktı. Nacar, Vali Yılmaz’ın Osmaniye’de öncelikli hedefinin ne olduğu sorusu üzerine, “Binaların çok yüksek olmasını istemiyorum. Yaşadığımız çok büyük depremden biz çocuklar çok etkilendiğimiz için artık binaların yüksek olmasını istemiyoruz. Bir de binaların sağlam olmasını, daha çok yeşil alanın ve parkların olmasını istiyorum. Biz çocuklar bisiklet yolları istiyoruz’’ dedi.