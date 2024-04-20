Komedyen Hasan Can Kaya acil ameliyata alındı

Omzunda kırık oluşan komedyen Hasan Can Kaya acil ameliyata alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Kaya, birkaç gün hastanede istirahat edecek.

Komedi programı 'Konuşanlar' ile tanınan Hasan Can Kaya, dün sabah evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken omzunun üzerine düştü. Hastaneye giden Kaya'nın omzunda kırıklar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Kaya, beş saat süren bir ameliyata alındı.

Kaya’nın operasyonu başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaya, birkaç gün hastanede istirahat edecek.

Komedyenin 24 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapacağı ABD turnesini ileri bir tarihe erteleyeceği duyuruldu.