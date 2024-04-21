Komedyen Hasan Can Kaya acil ameliyata alınmıştı: Son durumunu açıkladı

Omzunda kırık oluşan komedyen Hasan Can Kaya acil ameliyata alınmıştı. Komedyen Kaya, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Komedi programı 'Konuşanlar' ile tanınan Hasan Can Kaya, evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken omzunun üzerine düşmüştü. Acil olarak ameliyata alınan Kaya, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Komedyen Hasan Can Kaya, evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken omzunun üzerine düşmüştü. Omzunda kırıklar olduğu tespit edilen Kaya, beş saat süren bir ameliyata alınmıştı.

Kaya’nın operasyonu başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaya, birkaç gün hastanede istirahat edecek. Komedyenin 24 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapacağı ABD turnesini ileri bir tarihe erteleyeceği duyuruldu.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Hasan Can Kaya sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Dün sabah dengesiz bir düşme sonucu omuzumda kırıklar oluştu. Başarılı bir operasyon geçirdim. Şu an gayet iyiyim. Arayan soran herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.