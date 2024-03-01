Komedyen Özgür Turhan sahneden düştü

Komedyen Özgür Turhan İzmir'deki gösterisi esnasında sahneden düştü. Komedyenin durumuyla ilgili açıklama yapan eşi, "Şekeri düşmüş ondan bayılmış. Kan değerleri iyi. Ancak belli bir yükseklikten düştüğü için kaburgaları kırılmış" ifadelerini kullandı.

Tek kişilik stand-up gösterileriyle tanınan komedyen Özgür Turhan, İzmir'deki gösterisi sırasından sahneden düştü.

Hastaneye kaldırılan Turhan'ın kan şekerinin düştüğü bu yüzden bayıldığı ve kaburgalarının kırıldığı belirtildi.

Kaza sonrası Turhan'ın eşi Deniz Bağdaş, açıklama yaptı.

Turhan'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgilendirme yapan Deniz Bağdaş "Herkese Selam. Özgür'ü merak edenler için kısa bir şeyler söyleyeceğim. Dün İzmir gösterisinde sahnede aşağıya düşüp baygınlık geçirmişti. Şekeri düşmüş ondan bayılmış. Kan değerleri iyi. Ancak belli bir yükseklikten düştüğü için kaburgaları kırılmış. Özet bu. Özgür döndüğünde kendisi bir açıklama yapacaktır" ifadelerini kullandı.