Komedyen Richard Lewis hayatını kaybetti

'Curb Your Enthusiasm' adlı sit-com dizisiyle tanınan komedyen Richard Lewis hayatını kaybetti.

'Curb Your Enthusiasm' adlı sit-com dizisiyle tanınan komedyen, oyuncu ve yazar Richard Lewis, 76 yaşında hayatını kaybetti. Komedyenin evinde kalp krizi geçirdiği açıklandı.

Geçtiğimiz yıl nisan ayında Parkinson hastalığına yakalanan ve sahnelere veda eden Lewis, son olarak 2021 yılında 'Curb Your Enthusiasm’in 12. sezonunda kadroya geri dönmüştü.

Oyuncu ayrıca, "Leaving Las Vegas", "Once Upon a Crime", "Anything But Love", "Blunt Talk" ve "7th Heaven" gibi yapımlarla tanınıyor.