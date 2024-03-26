Komisyon ücretlerini artıran işletmelere tepki

Bankaların pos cihazlarına uyguladığı komisyon oranlarını yükseltmesinin ardından komisyon artışını fiyatlara yansıtan işletmelere yönelik şikâyetler arttı. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç "Ek komisyon alan işletmeleri tespit ederek, yasal yollara başvuracağız" dedi. Kredi kartlarının kullanımının yönetmelik ile belirlendiğine dikkat çeken Kılıç, "Bankalar, pos cihazı kullanan üye işletmelerin komisyon oranlarını son dönemde yükseltti.

Bazı işletmeler kredi kartındaki komisyon artışını tüketicilere yansıtmaya başladı. Bu yasal değil. Komisyonsuz alışveriş bizim hakkımız" diye konuştu. Komisyonun zaman zaman tüketiciler ile işletmeler arasında gerginliğe yol açtığına dikkati çeken Kılıç, bazı işletmelerin ise camlarına "Kredi kartı geçersizdir" ibaresi astığını bildirdi.

Komisyon ödemek istemeyen yurttaşların ücreti IBAN üzerinden yolladığını bu durumun vergi kayıplarına yol açtığını belirten Kılıç, komisyon sorununa karşı etkili şekilde mücadele edeceklerini ve tüketicilerin haklarını korumak için yargı yoluna başvuracaklarını söyledi.