Komploculardan yeni miting hazırlığı: ‘Küresel ısınma yok, bize böcek yedirecekler’

Daha önce Covid-19 aşılarına karşı çıkmak için İstanbul’da miting yapan kitlenin benzeri bir komplocu grup, bu kez küresel ısınmayı engellemeye ya da yavaşlatmaya yönelik çıkarılması beklenen İklim Yasası’na karşı sokağa çıkacak. Abdurrahman Dilipak’ın da desteklediği komplocuların ortaya attığı iddialara göre bu yasa gelirse kendilerine böcek dahi yedirilebilirmiş.

Özellikle son yıllarda iklim krizine bağlı yaşanan küresel ısınma, ekolojik istikrarsızlık, biyolojik çeşitliliğin azalması ve çevre kirliliği gibi küresel sorunlar gezegenin geleceğini tehlikeye sokuyor.

Dünyada birçok gelişmiş ülke, bunun önüne geçmek için belirli yasalar çıkarıyor. Yasalarda en belirgin adımlar yenilenebilir enerji oluyor. Kimi ülkeler, karbon salımı yüksek üretim ve tüketim alışkanlıklarını azaltan adımlar atsa da uzmanlar için bu yeterli değil. Getirilen kurallara uyulup uyulmadığı ise bir başka tartışma konusu.

TÜRKİYE’DE BEKLENEN YASA

Türkiye’de buna yönelik adım atılması planlanıyor. İktidarın 28. Yasam Yılı’nda çıkarmayı planladığı İklim Yasası da gündeme girmeye başladı. 18 Ağustos 2023’te bu yasanın taslağı Ankara Sanayi Odası (ASO) internet sitesinde önce paylaşıldı sonra da erişime kapatıldı.

Söz konusu taslakta, sera gazı emisyonlarının, Ulusal Katkı Beyanı (NDC) ve belirlenen net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda azaltılacağı ve iklim değişikliği kaynaklı riskler ile kayıp ve zararların tespiti, giderilmesi veya en aza indirilmesi için iklim değişikliğine uyum sağlanacağı belirtiliyor. Sera gazı azaltımı ve iklim değişikliği ile uyum için düzenlenen maddelerde, görev ve sorumluluklar, ilgili kurumların daha sonra çıkaracağı yönetmeliğe bırakılıyor.

İklim değişikliği strateji ve eylem planları ile yerel iklim değişikliği eylem planlarının hazırlanması öngörülen taslakta, sektörel etki, etkilenebilirlik ve risk analizleriyle strateji ve eylem planlarına esas teşkil etmek üzere dönemsel olarak ‘İklim simülasyonları’ hazırlanacağı belirtiliyor. İklim değişikliği kaynaklı yaşanan kayıp ve zararlara yönelik sigorta sisteminin oluşturulacağı, TÜBİTAK bünyesinde temiz teknoloji araçlarının geliştirileceği, MEB ve YÖK eliyle eğitimle kapasite geliştirme araçlarının planlanacağı belirtiliyor.

KOMPLOCULAR NEDEN KARŞI?

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de komplocular inanmayacakları bilimsel bir konu buldu. Daha önce Covid-19 aşılarına karşı gelmek ve LGBTİ+’ları hedef almak için miting yapanlar yine sahnede. Amaçlarının ‘aileyi ve geleceklerini korumak’ olduğunu ileri süren bu kitle, 18 Mayıs’ta İstanbul Maltepe Miting Alanı’nda ‘Büyük Uyanış’ adıyla bir miting yapmayı planlıyor. Sosyal medyadan örgütlenen kitleye Abdurrahman Dilipak gibi isimler de destek veriyor.

Bu kitlenin iddiasına göre iklim krizi yok ve bu konudaki çağrılar, Türkiye’yi ekonomik anlamda zayıflatmak için ortaya atılan argümanlar. Bu kitleye göre, iktidar bu yasayla ‘küresel emperyalistlerin istediği gibi davranacak’ ve ülkenin gelişmesini engelleyecek.

Komplolardan bazıları ise şöyle: İnsanlar yapay ete mahkum edilecek, nüfus azaltılacak, seyahat özgürlükleri kalkacak, karbon vergisi gelecek, LGBTİ+’lara geniş haklar verilecek, et ve süt yerine böcek yedirilecek…

Bu kitlenin sosyal medyadan paylaşılan bazı sloganları şöyle: “Dijital köle olmayacağım”, “Yapay et yemeyeceğim”, “Yok etmek istedikleri karbon sensin.”