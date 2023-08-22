Komşu’nun alevlerle savaşı

Sıcak yaz bu yıl Yunanistan’ı vurdu. Çıkan orman yangınları büyük yıkıma yol açtı. Bir kişi hayatını kaybetti. Türkiye sınırına yakın Dedeağaç’ta çıkan yangın sürüyor. İpsala'dan geçişler kontrollü olarak başlatıldı.

Haber Merkezi

Avrupa’da da etkili olan aşırı sıcaklar Yunanistan’da yaz boyu orman yangınlarına yol açtı. ERT’nin haberine göre, başkent Atina'nın yaklaşık 120 kilometre kuzeyindeki Viotia Bölgesi’nde, ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle iki yerleşim birimi tedbiren boşaltıldı. Yangında bir kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki kamp alanı da güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Son yangınlardan biri de Türkiye sınırına yakın Dedeağaç’ta meydana geldi. Alevlerle mücadelenin üçüncü gününde de yangın kontrol altın alınamadı.

Yerel yetkililerin açıklamasına göre şiddetli yangında dumandan etkilenen ve yaralanan 9 itfaiyeci hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, alevlerin Dadia Milli Parkı'na ilerlemesini engellemek için çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar 13 köyün tedbir amaçlı tahliye edildiği bölgede, bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yunan makamları, başkent Atina çevresinde ve ülkenin güneyindeki farklı noktalarda şiddetli orman yangını riski nedeniyle uyarıda bulundu.

AVRUPA'YA DÖNÜŞ YOLU ÇİLEYE DÖNDÜ

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dedeağaç’taki yangın nedeniyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan İpsala Sınır Kapısı ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı'nın yeniden hizmet vermeye başladığı belirtildi. Edirne Valiliği İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişleri yangın nedeniyle durdurmuş, geçişler Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yapılmıştı. Yoğunluk dün de devam etti. Uzun kuyruklar nedeniyle Avrupa’da yaşayanlar Türkiye tatillerinin ardından dönüş yolunda güçlük yaşadı.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının açıklamasına göre, bölgede hâkim şiddetli rüzgârlar nedeniyle yangını kontrol altına almak zorlaşıyor. Yangının ilk iki gününde binlerce dönüm çam ormanı kül olurken, 9 ev ve bir kilise tamamen yanmış, çok sayıda bina hasar görmüştü. Yangın, bölgede tarım alanlarına, arı kovanlarına ve besi hayvanlarına ciddi zarar vermişti.