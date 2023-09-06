"Komünist Osman" belgeseli Midilli’de seyirciyle buluştu

Osman Özgüven’in yaşamını konu alan “Komünist Osman” belgeselinin gösterimi Yunanistan Midilli’de gerçekleştirildi. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Midilli Belediyesi arasında iyi niyet beyanı imzalandı.

HABER MERKEZİ

Ege Barış ve İletişim Derneği Kurucu Başkanı ve eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven’in yaşamını konu alan “Komünist Osman” belgeseli Yunanistan Midilli’de gösterildi.

Ege Barış ve İletişim ve Siniparksi Dernekleri işbirliğiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik Midilli Belediye Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleşti.

Etkinlikte; onur konuğu Osman Özgüven’in yanı sıra, eski Midilli Belediye Başkanları Stratis Pallis, Nasos Yakalis, eski Ayaparaskevi Belediye Başkanları Apostolos Komninakas ve Aleksandros Evangelinos, Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı Zeynep Altıok, Sniparksi Derneği Başkanı Villy Tendoma, eski CHP Milletvekili Kamil Okyay Sındır, eski Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, eski Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, eski Didim Belediye Başkanı Mehmet Soysalan, eski Midilli Milletvekili Yiannis Bournous yer aldı.

Belgeselin yönetmenliğini yapan gazeteci Gökmen Ulu, memleketinin Dikili olduğunu ve 10 yaşından itibaren bu barış hikayesine tanıklık ettiğini vurgulayarak, “Faşizan akımların, silah tüccarlarının ve emperyalist güçlerin karşısında durarak dostluğumuza halel gelmemesi için birbirimize sımsıkı sarılacağız” diye konuştu.

Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı Zeynep Altıok ise, “Barış belediyeciliği dediğimiz yeni bir kavramı konuşuyorsak bunu Dikili’de kardeş halkların sesine ses olan, dönemin kırmızı çizgilerine meydan okuyan Osman Özgüven’e borçluyuz. Barış kavramını evrensel boyutuyla attığı her adıma, aldığı her nefese içselleştirerek taşıyan ve yeri geldiğinde bunun bedelini cesaretle ödeyerek adını tarihe yazdırmış biri o. Yaptıklarıyla bizlere örnek olan, geleceğe kardeşlik umutlarını taşımamızı sağlayan bu insanın önünde bir kez daha saygıyla eğilerek kendisini selamlıyorum. Ondan öğrendiklerimizle barışı savunacak yeni nesillere yerelden başlayarak evrene ulaşan bir bilinç aktaracağımıza söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

İYİ NİYET BEYANI TÖRENİ

Öte yandan İzmir-Midilli seferleri sezon kapanış için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Midilli’yi ziyaret etti. Soyer’i Midilli Belediye Başkanı Stratis Kitelis ve adadaki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yerel dans gösterileri eşliğinde karşıladı. Barış ve dostluğun önemine vurgu yapan iki başkan ilişkileri geliştirmeye yönelik iyi niyet beyanını imzaladı. Etkinliğe Ege Barış ve İletişim Derneği yöneticileri de katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer törende yaptığı konuşmada “Biz bu barış denizinin kıyısında yaşamaya devam edeceğiz. Bütün mesele bu kaderi kavga ederek mi barış içinde mi yaşayacağız? Elbette huzur içinde barış içinde yaşamak istiyoruz. Seferihisar’da görev yaparken Samos-Seferihisar arasında köprü kurmuştur. Bugün buraya Ege Barış ve İletişim Derneği ile beraber geldik. Ege Denizi barış denizi olsun diye çok emek veren efsane belediye başkanımız Osman Özgüven’le beraber geldik. Dolayısıyla bu ilişkileri daha ileriye taşımak için hep beraber devam edeceğiz” diye konuştu.