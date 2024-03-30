Komünist Yeniden Kuruluş Partisi Başkanı Camposampiero’nun Türkiye’ye girişine izin verilmedi

Yerel seçimlerde gözlem yapmak üzere dün İstanbul’a gelen İtalyan Komünist Yeniden Kuruluş Partisi (Partito della Rifondazione Comunista) Başkanlarından Anna Camposampiero’nun ülkeye girişine izin verilmedi. Camposampiero, sınır dışı edilmek üzere bir odada kilitli tutulduğunu aktardı.

HABER MERKEZİ

Yarın yapılacak yerel seçimlerde gözlem yapmak için Yeşil Sol Parti’nin davetiyle Türkiye’ye gelen İtalyan Komünist Yeniden Kuruluş Partisi (Partito della Rifondazione Comunista) Başkanlarından Anna Camposampiero’nun ülkeye girişine izin verilmedi.

Camposampiero sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkeye girişinin engellendiğini ifade etti. Kendisine içeriğinin anlatılmadığı bir belgenin imzalatılmaya çalışıldığını söyleyen Camposampiero, sınır dışı edilmek üzere bir odada kilitli tutulduğunu aktardı.

Camposampieroi, yetkililerin sürece ilişkin hiçbir bilgi vermediğini söyledi.

Camposampiero yaşananları şu sözlerle açıkladı:

“Erdoğan'ın Türkiye'sinde baskılar muhalefet güçlerini, sol hareketleri ve özellikle Kürtleri hedef almaya devam ediyor. Dün 17.00'de İstanbul'a vardığımda, pasaport kontrolünde durduruldum, bir odaya götürüldüm, pasaportumu ve bagajımı aldılar. Parmak izimi aldılar ve fotoğraflarımı çektiler. İçeriğini anlamadığım bir belgeyi imzalamayı ve telefonumu vermeyi reddettim.

Şu anda tahminen sınır dışı edilmeyi bekleyen 4 kişiyle aynı odada kilitliyim. İtalyan Konsolosluğu ile konuşmak istediğimi söyledim ve bana Türk konsolosluğuna dönüşümde başvurabileceğimi söylediler. Telefonu alınan bir Ermeni kız var, panik atak geçirdi ve ağlamaya başladı. Ne kadar süreceği konusunda bilgi verilmiyor. Kültürel bir arabulucu yok ve kimse İngilizce konuşmuyor ve en önemlisi kimse size bir şey söylemiyor. Yıllardır idari gözaltılara karşı mücadele ettim ve şimdi bunu kendim deneyimliyorum."