Komutanı olduğu jandarmaya rapor hazırlatmış!

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, eski milletvekili Tevfik Diker’e açtığı davayı kaybetti. Diker’in avukatı mahkemede, “Çetin’in hakim kararı olmadan Jandarma’ya Diker hakkında araştırma yaptırıp suç işlediğini” söyledi.

İsmail ARI

Suç örgütleriyle ilişkili isimlerle görüşen ve bu görüşmelere dair fotoğrafları tartışmalara neden olan Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, emekli yarbay ve eski milletvekili Tevfik Diker’e açtığı davayı kaybetti.

Jandarma Genel Komutanı Çetin’in şikâyetiyle Ankara 68. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Tevfik Diker hakkında dava açıldı. Çetin, Diker’in sosyal medya aracılığıyla kendisine hakaret ettiğini öne sürdü. Çetin’in AKP’li avukatı Alaaddin Varol, Diker’in “Jandarma Genel Komutanı A. Çetin kimlerle yan yana. Kamu güvenliği tehdit altında” şeklindeki paylaşımının Çetin’in saygınlığına saldırı niteliğinde olduğunu ve hakaret suçu kapsamında olduğunu ifade etti.



Diker’in avukatı ise söz konusu ifadelerin paylaşıldığı sosyal medya hesabının Diker’e ait olmadığını belirtti. Ayrıca, Çetin’in komutanı olduğu Jandarma Siber Suçlar Daire Başkanlığı’na Diker hakkında hukuka aykırı şekilde bir çalışma yaptırdığını belirtti.



Mahkeme, 28 Kasım tarihinde “Jandarma Genel Komutanı A. Çetin kimlerle yan yana. Kamu güvenliği tehdit altında” ifadelerinin hakaret değil eleştiri niteliğinde olduğunu belirterek Diker’in beraatına karar verdi.