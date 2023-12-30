Konak Modern törenle açıldı

Mahir KANAAT

Konak Belediyesi, Halkapınar’da tarihi bir binayı yenileyerek kente kazandırdığı Konak Modern Sanat Merkezi’nin kapılarını 3 özel sergiyle açtı.

Konak Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Abdül Batur, merkezin açılış kurdelesini sanatçılar ve sanatseverlerle birlikte kesti. Merkezde Ozan Ünal’ın "Bir Dönem: NİGREDO 2013-2023” heykel, eskiz Sergisi”, Varol Topaç, Sema Okan Topaç, Aysun Oz, Oktay Değirmenci ve Patika Sanat Grubu’nun “Ödünç Doğa” Yeryüzü Sanatı sergisi ve Ece Gauer’in “Aletheia” resim sergisi yer alıyor.