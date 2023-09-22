Konak'ta silahlı kavgayı ayırmak isterken vurulan belediye personeli hayatını kaybetti!
Konak'ta 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmak isterken vurularak yaralanan Gerçek Cevizkıran tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cevizkıran'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli olduğu belirtildi.
İzmir'in Konak ilçesinde 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmak isterken vurularak yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hilal Mahallesi 1228 Sokak'ta dün gece saatlerinde yeğeni Alican Ö. (23) ile S.Ç. arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmak isterken başından vurularak yaralanan Gerçek Cevizkıran (37) tedavi gördüğü İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Kavgada yaralanan Alican Ö'nün ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Cevizkıran'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli olduğu belirtildi.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli S.Ç ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.