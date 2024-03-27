KONDA’dan seçim öncesi anket kararı

Kamuoyu araştırma şirketi KONDA, 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimlere ilişkin herhangi bir anket sonucu veya açıklama yapmayacağını duyurdu.

Abonelerine gönderdiği anketlerin dışında her seçimden önceki son perşembe kamuoyuna da bir anket açıklayan KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde anket sonucu veya değerlendirme yayınlamayacaklarını duyurdu

AA'da yer alan habere göre şirketten yapılan açıklamada, Türkiye genelindeki formel ve/veya informel ittifakların, oy hesaplamasını zorlaştırması sebebiyle seçim öncesindeki perşembe günü herhangi bir KONDA açıklamasının yapılmayacağı belirtildi.

Şirket, genel olarak seçimlerin hemen öncesinde son araştırma bulgularını kamuoyuyla paylaşırken, diğer zamanlarda ise seçimlere dair hiçbir bulguyu açıklamamaya ve sayısal sonuçlara dahil olmamaya kararlı olduğunu vurguladı.

ABONELERİNE GÖNDERİLEN SON ANKETE DAİR AÇIKLAMA

Açıklamada şirketin bu yerel seçim sürecinde yaptığı çalışmalara da değinildi. KONDA Barometresi kapsamında 1-2 Mart tarihlerinde İstanbul için saha araştırması yapıldığı ve elde edilen ilk bulguların abonelere 8 Mart 2024 tarihinde sunulduğu belirtildi. Ancak, seçime yaklaşık bir ay kala yapılan bu araştırmanın sonuçlarının paylaşılmasının doğru olmadığı değerlendirildiği vurgulandı.

Şirketin açıklaması şöyle:

"Bilindiği gibi şirketimiz her seçim öncesi, seçimin olacağı pazar gününden önceki perşembe günü seçime dair son araştırmanın bulgularını ve öngörülerini kamuoyu ile paylaşmaktadır. Şirketimiz ilke olarak diğer zamanlarda seçimlere dair hiçbir bulguyu açıklamamakta, seçimin sayısal sonuçlarına dair tartışmalara dahil olmamaktadır. Ancak yerel seçimler, sandık tarihinden 3 gün önce açıklama yapmak konusunda bir istisna teşkil etmektedir;

2014 yılı yerel seçimleri öncesinde herhangi bir il araştırma bulgusu paylaşılmamış, Türkiye geneli 30 ilde belediye meclisi üyeliği seçimi ile 51 ilde il genel meclisi üyeliği seçimi bulguları paylaşılmıştır. 2019 yerel seçimlerinde ise formel ya da informel ittifaklaşmalar nedeniyle herhangi bir partinin Türkiye genelindeki oyunu aritmetik olarak ortaya koymak mümkün olmadığı için KONDA herhangi bir araştırma sonucu paylaşmamıştır. Tekrarlanan İstanbul Seçimi’nde ise ortada tek bir seçim olduğu için İstanbul araştırması yapılmış ve bulguları bir istisna olarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bu yerel seçim sürecinde KONDA Barometresi kapsamında 1-2 Mart tarihlerinde İstanbul için saha araştırması yapılmış ve ilk bulguları abonelerimizle 8 Mart 2024 tarihinde paylaşılmıştır. Yerel seçimden yaklaşık 1 ay önceki durumu ölçen bu araştırmanın bulgularını paylaşmanın doğru olmadığını düşünüyoruz.

Bu yerel seçim döneminde KONDA olarak Barometre dışında iki ayrı büyükşehir bölgesinde toplam üç araştırma farklı müşteriler için gerçekleştirilmiş ve araştırma sonuçları müşterilerine teslim edilmiştir. Bu araştırmaların kullanım hakları tamamen araştırma sahiplerine ait olduğundan içeriklerini kamuoyu ile paylaşmamız mümkün değildir.

Türkiye genelinde ise formel ve/veya informel ittifaklar nedeniyle oy hesaplamanın imkansızlığı yüzünden seçimden önceki perşembe günü yerel seçimlere dair herhangi bir KONDA açıklaması yapılmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GEÇMİŞTEKİ SEÇİMLERİ NE KADAR BİLDİ?

Artı Gerçek'in haberine göre; her seçimden önceki son perşembe kamuoyuna da bir anket açıklamayı gelenek haline getiren KONDA, iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini en yakın bilen şirketlerden biriydi.

2019 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

KONDA, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirdiği araştırmada Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 54, Binali Yıldırım'ın yüzde 45 oranında oy alacağını öngördü. Seçim sonucunda Ekrem İmamoğlu yüzde 54,22, Binali Yıldırım yüzde 45 oy aldı. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

2018 GENEL SEÇİMİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

KONDA'nın 24 Haziran 2018 Genel Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne dair 9-10 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirdiği araştırma, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 51,9, Muharrem İnce'nin yüzde 28, Meral Akşener'in yüzde 10,2, Demirtaş'ın yüzde 9 oy alacağı yönündeydi. Seçimin sonucunda Erdoğan yüzde 52,59, İnce yüzde 30,64, Akşener yüzde 7,29, Demirtaş yüzde 8,40 oranlarında oy aldı. Erdoğan cumhurbaşkanı seçildi.

2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMU

16 Nisan 2017 anayasa değişikliğine dair halkoylaması için 7-9 Nisan 2017 tarihlerinde KONDA tarafından yapılan araştırmada, sandıktan yüzde 51,5 Evet, yüzde 48,5 Hayır oyu çıkması öngörülüyordu. Referandum yüzde 51,2 Evet, yüzde 48,8 Hayır ile sonuçlandı ve anayasa değişiklikleri kabul edildi.

7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ

KONDA'nın 7 Haziran seçimlerine ilişkin araştırmasına göre, AKP yüzde 41, CHP yüzde 27.8, MHP yüzde 14.8, HDP de yüzde 12.6 oy oranlarında görünüyordu. Seçimlerde AKP yüzde 40,9, CHP yüzde 25, MHP yüzde 16,3, HDP yüzde 13,1 oranında oy aldı.

2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için 2-3 Ağustos’ta yaptığımız araştırmanın sonuçları Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 57, Ekmeleddin İhsanoğlu’nun yüzde 34 ve Selahattin Demirtaş’ın yüzde 9 oy olacağını öngörüyordu. Seçimde Erdoğan oyların yüzde 52’sini alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38.57, Selahattin Demirtaş yüzde 9.78 oranında oy aldı.

2011 GENEL SEÇİMLERİ

Konda, 12 Haziran 2011’de yapılan Genel Milletvekilliği Seçimleri öncesinde, Barometre araştırmalarındaki siyasi bulguları açıkladı. Bu bulgular, AKP yüzde 46,5, CHP yüzde 26,8, MHP yüzde 10,8 şeklinde bir dağılım öngörüyordu. Seçimlerde Ak Parti yüzde 49,8, CHP yüzde 26, MHP yüzde 13 oy aldı.

2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMU

Anayasa değişikliği halkoylamasına dair ölçüm aylık gerçekleştirilen KONDA Barometresi araştırmalarında 12 Eylül’den dört ay öncesinden itibaren yapılmaya başlandı. KONDA'nın halkoylamasına bir hafta kala yaptığı araştırmada 56,8 Evet / 43,2 Hayır oranları saptandı. Oylama, 57,9 Evet / 42,1 Hayır oranları ile sonlandı.

2007 GENEL SEÇİMLERİ

22 Temmuz 2007 Genel Milletvekilliği Seçimleri öncesinde KONDA, AKP'nin tek parti olarak Meclis çoğunluğunu kazanacağını öngördü. Şirket, AKP'nin yüzde 47,9 oy alacağını öngördüğü anketin basına yansıması üzerine tepki çekmişti. Anketi manşetine taşıyan Radikal gazetesi, KONDA ve şirketin o dönemki başkanı Tarhan Erdem’e sert eleştiriler yöneltildi. AKP seçimlerde yüzde 46,7 oranında oy aldı. KONDA'nın, DYP’nin baraj altında kalacağı yönündeki tahmini de tuttu.