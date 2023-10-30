Kongo'da şiddet olayları: Yerinden olanların sayısı 6,9 milyona ulaştı

Uluslararası Göç Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre, Kongo'nun 26 bölgesinde şiddet olayları nedeniyle yerinden olanların sayısı 6,9 milyona ulaştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) artarak süren şiddet olaylarından ötürü yerinden olanların sayısı 6,9 milyona ulaştı.

Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan açıklamaya göre, ülkenin 26 bölgesinden alınan veriler yerinden olanların sayısının rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu.

6,9 milyon kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı ülkede, yerinden olanların çoğunu silahlı gruplar arasında çatışmaların görüldüğü doğu bölgeleri oluşturdu.

İsyancı 23 Mart Hareketi'yle (M23) çatışmaların yaşandığı Kuzey Kivu'da, sadece bu yıl içinde yerinden olanların sayısı 1 milyona ulaşarak toplam sayı 5,6 milyona çıktı.

Ituri ve Kuzey Kivu'da güvenlik sorunu büyümeye devam ederken, insani yardım ihtiyacı da artıyor.

266 GRUP VAR

Komşu ülkelerin ekonomik ve siyasi çıkarları nedeniyle defalarca çatışma bölgesi haline gelen KDC'de halihazırda 266 silahlı grup bulunuyor.

Ülkenin doğusunda Ituri, Kuzey-Kivu, Güney-Kivu, Maniema ve Tanganyika eyaleti 252'si yerli, 14'ü yabancı silahlı grubun saldırılarına maruz kalıyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, el değmemiş yaklaşık 24 trilyon dolarlık zengin yeraltı rezervine sahip ülkede gümüş, bakır, kobalt, altın, koltan ve elmas, çıkarılan onlarca kıymetli madenden sadece bazıları olarak öne çıkıyor.

KDC hükümeti, yaklaşık 20 yıldır altın ve değerli madenlerin kontrolünü ele geçirmeye ve bölgede alan kazanmaya çalışan silahlı gruplarla mücadele ediyor.