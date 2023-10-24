Kongo'da silahlı saldırı: 20 sivil öldü

Kongo'da Kuzey-Kivu eyaletinde Demokratik İttifak Güçleri olarak bilinen grubun silahlı saldırısı sonucu 20 sivil hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) Kuzey-Kivu eyaletinde Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı grubunun silahlı saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, ADF üyeleri, Kuzey-Kivu eyaletine bağlı Oicha kasabasına silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 12’si çocuk 20 sivil hayatını kaybetti.

Bölgede güvenlik güçleri ile ADF üyeleri arasında çatışmalar devam ediyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.