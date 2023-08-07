Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde silahlı saldırı: 11 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, 23 Mart Hareketi'nin (M23) silahlı saldırısında 11 sivil hayatını kaybetti. Kuzey Kivu bölgesinde yaşayan Jonas Pandanzi, ölü sayısının artabileceğinden endişe duyduklarını ifade etti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 23 Mart Hareketi'nin (M23) silahlı saldırısında 11 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

KDC'nin Kuzey Kivu bölgesinde yaşayan Jonas Pandanzi, basına yaptığı açıklamada, dün M23 isyancılarının sivillere saldırdığını belirtti.

Pandanzi, M23 grubu tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırı sonrası kaçan M23 grubunun bölge halkına ait değerli eşyaları da beraberinde götürdüğü bilgisini paylaşan Pandanzi, saldırının, geçen hafta M23 ile yerel güvenlik güçleri arasındaki çatışma sonrası yaşandığına dikkati çekti.

Pandanzi, ölü sayısının artabileceğinden endişe duyduklarını kaydetti.

RUANDA İLE KDC ARASINDA KRİZE NEDEN OLMUŞTU?

KDC’nin doğusunda faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi'nin (M23) Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, KDC sınırlarında çıkarılan bazı değerli madenler, sınır bölgelerindeki M23'ün eliyle komşu ülkelere kaçırılıyor.