Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki tekne kazası: Ölü sayısı 47'ye yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki tekne kazasında ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi. Ulusal basındaki haberlere göre de yaklaşık 190 kişi kurtarıldı, kayıp 160 kişinin araması devam ediyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'de teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye yükseldi.

Ülkenin Equateur eyaletinde dün (16 Ekim Pazartesi) teknenin alabora olması sonrasında Ulaştırma Bakanı Marc Ekila açıklama yaptı.

Ekila açıklamasında Equateur'a bağlı Mbandaka kasabasındaki limandan gece saatlerinde ayrılarak Kongo Nehri üzerinden Bolomba yönünde ilerleyen teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısının arttığını bildirdi.

Bakan Ekila, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye yükseldiğini açıkladı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Ekila, kazanın aşırı yük nedeniyle yaşandığını söyledi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ulusal basındaki haberlere göre de yaklaşık 190 kişi kurtarıldı, kayıp 160 kişinin araması devam ediyor.

Kalkıştan birkaç saat sonra teknenin, aşırı yük nedeniyle ilerlemekte zorluk çektiği ve mürettebatın dengeleme girişimi sırasında yan yattığı ve tamamen battığı belirtilmişti.

Kazada, ilk belirlemelere göre 40 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Özellikle mevsimsel yağışların yoğun olduğu dönemde meydana gelen bu tür deniz kazalarına teknelerin bakımsızlığı ve kapasitelerinin üstünde yük ve yolcu taşımaları neden oluyor.