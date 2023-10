Kongrelerden sonra gözler şimdi Kurultay’da

HABER MERKEZİ

Değişim tartışmalarının devam ettiği CHP’de kurultaya giden yolda il kongre süreci de Bitlis il kongresi haricinde tamamlandı. İlçe kongrelerindeki aksamadan kaynaklı Bitlis il kongresi ise 17 Ekim’de yapılacak.

Birçok kongrenin tartışmalı geçtiği görülürken il kongrelerinin bitmesi ile beraber partinin yeni dönemi için gözler artık tamamen kurultayda olacak.

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel ise partisinin Düzce İl Kongre’sinde açıklamalarda bulundu. Özel, yaptığı açıklamada, "Bu partiye bir kez daha seçim yenilgisi yaşattıramayız. " dedi. Tek sorumlunun Kılıçdaroğlu olmadığını dile getiren Özel, "Farklı düşündüğümüz arkadaşlarla, nezaket ile ama net bir şeklide ayrıştık" dedi. "Dünya kadar saldırı var, laiklik tehdit altında" diyen Özel, "Bunu eğitim sendikalarına bırakalım. Bu konuda barolar açıklama yapsın. Biz bir şey söylersek yanlış anlaşılır, oyuna gelmeyelim diye diye oyuna gelme oyununa gelip, dünya kadar taviz vermeyen, başta laiklik, altı oku canı gibi savunan bir partiye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

CHP Çanakkale İl Kongresi’de ise yoğun katılım dikkat çekti. 2 adayın yarıştığı kongreye CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan’ın konuşması dikkat çekti. Özgür Özel’in ekibi ile hareket ettiğini söyleyen Ceylan, “Özgür Özel ekibinde ve onunla liderliğinde gördüğüm için şu an onunla beraber hareket ediyorum. Her fırsatta söylüyorum; her fırsatta bizim kişilerle işimiz yok. Biz prensip olarak bir şeylerin değişmesi yönündeyiz” şeklinde konuştu.

Sakarya İl kongresinde konuşan CHP grup başkanvekili Gökhan Günaydın da yerel seçimleri işaret etti. Günaydın, 14 ve 28 Mayıs süreçlerini kaybettik, önümüzde yerel seçim var. Konuşmak bizi kuvvetlendirir. Biz solcuyuz düşüncelerimizi açıkça ama yapıcı şekilde ifade ediyoruz. Biz milletvekili dokunulmazlığını kaldırdık, kime yaradı arkadaşlar, herkes ne olup bittiğini çok iyi görüyor. Ortak akıl olmazsa doğru karar olmaz " dedi.