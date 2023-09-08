Kongrelerden sonra okulda Ülkü Ocakları etkinliği

HÜDAPAR’ın MEB’e bağlı okullarda kongre düzenlemesinin ardından, Ülkü Ocakları da bir okulda toplu sünnet töreni gerçekleştiriyor. Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Necip Vardal, siyasi eğilimi ortaya çıkan yapıların okulları kullanmasının doğru olmadığını söyledi.

Berkay SAĞOL

HÜDAPAR’ın Mardin’in iki farklı ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) öğretmen evi ve devlet okulunda kongre düzenlenmesinin ardından, İzmir’de de Ülkü Ocakları bir kamu okulunda toplu sünnet töreni gerçekleştiriyor.

Ülkü Ocakları Ödemiş İlçe Başkanlığı, düzenleyeceği toplu sünnet törenini Ödemiş’te bulunan İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirecek. Düzenlenecek tören öncesinde okul bahçesinin tamamen ülkü ocakları bayraklarıyla süslendiği ve bir sahne kurulduğu görüldü.

Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Necip Vardal, “Kamusal alan olan devlet okullarının, okul binalarının ya da okullara ait salonların siyasi partilere, siyasi oluşumları, siyasi eğilimi ortaya çıkmış kurumlara verilmesi doğru değil. Siyasi parti ya da siyasileşmiş, politikleşmiş yapıların, okullar faaliyet yapabileceği alanlar değildir. Bugünkü siyasi iktidarı destekleyen ya da desteklediği için bu okulların salonları, okulların olanakları bu yapılara sunulamaz. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı önlem almalıdır. Bu tür yapılara okulların salonlarının kullanımı engellenmesi gerekir” dedi.

“BAKANLIK ÖNLEM ALMALI”

Vardal, şunları dile getirdi: “Ayrıca yerel mülki amirlerin ve yöneticilerin buraları, bu siyasi yapılara tahsis ederken, okulların olanaklarını kullandırırken çok hassas olması gerekir. Sonuç olarak okullar kamusal alanlardır. Yaşanan durumların ardından bu alanların kullanımının düzenlemeye ihtiyaç olduğu açığa çıkıyor. Mardin’de öğretmenevinde ve okulda HÜDA PAR’ın kongre yapması, Ödemiş’teki sünnet töreni etkinlikleri, bu tip kullanımların artacağını gösteriyor. Bakanlığın önlem alması gerekiyor.”