Konser iptallerine müzisyenlerden tepki: Müzisyenlerin kirasını, ailesinin masraflarını nasıl yapalım?

Gazze'deki hastane katliamı sonrası ilan edilen "Milli Yas" nedeniyle çok sayıda konser ve etkinlik iptal edildi. Müzisyenler, dizilerin ve yarışma programlarının devam ettiğini, faturanın sadece müziğe kesildiğini belirterek duruma tepki gösterdiler.

İsrail tarafından Gazze'deki El Ehli hastanesine yapılan ve 500 kişinin ölümüne neden olan saldırının ardından Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle, "3 günlük milli yas" ilan edildi.

Yas ilanının ardından aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ve birçok ilçe belediyesinin düzenlediği etkinliklerin de bulunduğu konserlerin bir kısmı ertelendi, bazıları da iptal edildi. Müzisyenler, yaşananlardan müzik sektörünün sorumlu tutulamayacağını belirterek, sektörde çoğu insanın bu konserler vasıtasıyla geçimini sağladığını ifade ettiler.

Aralarında Zeynep Bastık, Ceylan Ertem ve Mahmut Çınar'ın da bulunduğu müzisyenler, Hastane katliamının ardından gelen görüntülerin toplumun tamamını etkilediğini ifade ettiler ancak her olayda önce müziğin susturulmasına tepki gösterdiler.

Milli yas nedeniyle 20 Ekim'deki Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konserinin ertelendiğini duyuran Şarkıcı ve söz yazarı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hepimiz yaşanan savaştan, yiten canlardan son derece üzgünüz, korkunç görüntülerin etkisindeyiz. Ve fakat bizim de herkes gibi bir mesleğimiz, sürdürmek zorunda olduğumuz bir işimiz var." yazarak tepki gösterdi.

Artı Gerçek'in haberine göre; Müzisyen ve akademisyen Mahmut Çınar da sosyal medya hesabından, "Milli Yas" gerekçe gösterilerek iptal edilen konserlerle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesini, “müzik susturma kararnamesi” olarak nitelendirerek şöyle yazdı:

"Bunun adına 'Milli Yas' denmese mi artık? Hayat dün nasılsa aynen öyle devam ediyor, sokaklar cıvıl cıvıl zira. Herkes işinde gücünde, okulunda vs. Bir tek müzisyenlere “çalışmayacaksınız” dendi, hepsi bu. Milli Yas yerine 'müzik susturma kararnamesi' filan denebilir."

Daha önce de benzer durumlarda, konser iptallerine gösterdiği tepkilerle bilinen Ceylan Ertem de sosyal medya hesabından, konserler hariç bütün etkinliklerin devam ettiğinin altını çizerek "‘Milli yas’ çerçevesinde, konser ve tiyatro oyunları var sadece galiba ha?" ifadelerini kullandı.

Ertem'in paylaşımı şöyle:

Bütün diziler yayında

Hımmm

Sorun yok

‘Milli yas’ çerçevesinde, konser ve tiyatro oyunları var sadece galiba ha?



Peki. https://t.co/Nv07uxu5RX — ceylan ertem 🩵 (@ceylan_peace) October 19, 2023

"Bütün diziler yayında. Hımmm Sorun yok. ‘Milli yas’ çerçevesinde, konser ve tiyatro oyunları var sadece galiba ha? Peki müzik emekçilerinin kirasını, ailesinin masraflarını nasıl yapalım? Bu 3 günde kazanacağı parayı kaybeden yüzlerce emekçiye ne diyelim?"

Sanatçı ayrıca, söz konusu iptallerin, müzik sektöründe çalışan insanlara geçim kaygısı yüklediğini belirterek, "Zaten yas tutan yüzlerce insana bir de nasıl geçineceklerinin kaygısını yüklüyorsunuz, her olayda. Yazmaktan bıktık. Zaten boşuna" dedi.

Etkinlik iptallerine isyan eden bir diğer sanatçı da İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak oldu. Milli yastan tek etkilenen sektörün müzik piyasası olduğunu söyleyen Dilan Çıtak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milli yas sebebiyle etkilenen tek sektör neden müzik sektörü? "Milli yas sebebiyle etkilenen tek sektör neden müzik sektörü? Evlendirme, temizlik, yemek programları ve bilumum bu tarz programlar hala TV'de..."