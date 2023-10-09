Konteyner eczanelerin elektrikleri kesilebilir

Maraş merkezli depremlerin ardından konteynerlerde eczacılık hizmetini sürdürmeye çalışan depremzede eczacılar, elektrik bedellerinin artık AFAD tarafından ödenmeyeceğini öğrendi. Konteyner eczanelerin elektriklerinin kesilebileceğini söyleyen TEİS Başkanı Saydan, “Hizmetlerin aksamaması için elektrik bedellerinin ödenmesi yönünde düzenleme yapılmalı” dedi.

Sibel BAHÇETEPE

6 Şubat depremlerin yaraları henüz sarılamamışken, bölgede konteynerlerde faaliyet sürdürmeye çalışan eczanelerin şimdi de elektrik faturaları ile karşı karşıya kaldığı belirtildi. Hatay’da Faturaları il AFAD tarafından ödenen eczanelere elektrik bedellerinin ödenmeyeceği bilgisi verildi. Eczacılar bu durum karşısında ne yapacağını bilmiyor.

6 Şubat’ta Maraş merkezli meydana gelen depremlerde en çok etkilenen kentlerde pek çok hastane ve eczane zarar görmüş, bölgedeki sağlık hizmetlerinin aksamaması için konteyner eczaneler ile sahra hastaneleri kurulmuştu. Depremden sonra bölge halkına kesintisiz ilaç ve eczacılık hizmeti sunmaya devam eden konteyner eczanelerin elektrik sarfiyatı ise İl AFAD Müdürlüğü tarafından karşılanırken, şimdi eczacılara bu günlerde elektrik bedellerinin ödenmeyeceğine dair bildirimler gitmeye başladı. Hatay’da 160 eczanenin konteynerda hizmet verdiği belirtildi. Bunların 90’ının Antakya-Defne’de, 30’unun Kırıkhan’da, 25’inin Samandağ’da ve 15’inin İskenderun-Arsuz’da olduğu kaydedildi.

İLAÇ HİZMETLERİ AKSAR

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, konuya ilişkin BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Saydan, özetle şunları söyledi: “Depremden sonra bölgedeki eczacılarımız özverili çalışmaları ile konteyner şartlarında ilaç ve eczacılık hizmeti vermeye çalışıyorlar. Ancak Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından konteyner eczanelere tebligat yapılmaya başlandı. Bu tebligatta Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün artık elektrik harcama bedellerini karşılamayacağı belirtildi. Zaten konteyner gibi zor şartlar altında mesleğini icra etmeye çalışan eczacılar için bir de böyle bir zorunluluk adil olmadığı gibi vatandaşlarımızın ilaç ve eczacılık hizmetlerine erişimini zorlaştırmakla birlikte, bölgedeki eczacılarımızın özverili çalışmalarına da maddi ve manevi darbe vuracak bir girişimdir. Konteyner eczanelerin devam eden hizmetlerinin aksamaması için elektrik bedellerinin İl Afat Müdürlüklerince ödenmesi yönünde gerekli düzenlemelerin acilen yapılması gerekiyor. Bu süreçte, devletimizin ve ilgili kurumlarının; eczacılarımızın ve vatandaşlarımızın yanında olacağına inanıyor ve yaşanan bu olumsuz duruma ivedilikle çözüm bulunmasını bekliyoruz."

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Nurten SAYDAN

DÜZENLEME YAPILMALI

Saydan, yaşananlara ilişkin Hatay Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’na "Konteyner eczanelerden elektrik sarfiyat talebi hakkında" bir dilekçe yazdı. Dilekçede, özetle "Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ tarafından konteyner eczanelere yapılan son tebligatla, Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün artık elektrik harcama bedellerini karşılamayacağı belirtilmiştir. Konteyner eczanelerin devam eden hizmetlerinin aksamaması için elektrik bedellerinin ödenmesi yönünde gerekli düzenlemelerin yapılmasını, sonucun tarafımıza yazılı olarak iletilmesini arz ve talep ederim" denildi.