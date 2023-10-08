'Kontrollü yıkım' kontrolden çıktı: Bina elektrik direklerinin üstüne devrildi

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat depremlerinin ardından tedbirsizce yıkımı devam eden bir bina, elektrik direklerinin üzerine devrildikten sonra yola çöktü. Yıkım sonrasında bölgede bulunan çok sayıda iş yeri ve konteyner kente elektrik verilemedi.

Güncel 08.10.2023 14:28 Giriş: 08.10.2023 14:28

Güncelleme: 08.10.2023 14:31 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA