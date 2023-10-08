'Kontrollü yıkım' kontrolden çıktı: Bina elektrik direklerinin üstüne devrildi
Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat depremlerinin ardından tedbirsizce yıkımı devam eden bir bina, elektrik direklerinin üzerine devrildikten sonra yola çöktü. Yıkım sonrasında bölgede bulunan çok sayıda iş yeri ve konteyner kente elektrik verilemedi.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde hasar gören binaların yıkım çalışmaları sürüyor.
Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan ve depremlerde ağır hasar gören apartmanda kontrollü yıkım çalışması gerçekleştirilirken, kontrollü yıkım bir anda kontrolden çıktı.
Tedbirsizce yıkılan bina, yol üzerinde bulunan elektrik direklerinin üzerine devrildi, daha sonra yola çöktü.
Yıkımı izleyen yurttaşlar ve yoldan geçen otomobiller büyük tehlike atlattı.
Sürücüler toz bulutunun içinde kaldı.
Yıkım sonrasında bölgede bulunan çok sayıda iş yeri ve konteyner kente elektrik verilemedi.