Konu Ülkü Ocakları olunca MEB dalga geçiyor!

BirGün, Ülkü Ocakları’nın okullarda nasıl etkinlik düzenleyip stant açtığını Milli Eğitim Bakanlığı’na sordu. Ancak soruya bakanlık değil Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yanıt verdi. Yanıtta, “İnceleme-soruşturma devam etmektedir” denildi.

İsmail ARI

Ülkü Ocakları’nın Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda peş peşe etkinlikler düzenlemesi tartışmalara neden oldu.

BirGün Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda Ülkü Ocakları nasıl etkinlik düzenliyor, sınıflara nasıl giriyor? Kim izin veriyor? Ülkü Ocakları ile imzalanan bir protokol mü var?” sorularını yöneltti.

Ancak soruya Milli Eğitim Bakanlığı değil Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yanıt verdi. 27 Şubat’ta verilen yanıtta, “Başvurunuz incelenmiş olup; konu ile ilgili halihazırda yapılan inceleme-soruşturma devam etmektedir. Bilgilerinize sunulur” denildi.

BirGün YAZARINI TEHDİT ETMİŞLERDİ

Tekirdağ’da iki farklı lisede Ülkü Ocakları’nın stant açtığı ortaya çıkarken Kastamonu Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’nın da MEB’e bağlı Kayı İlkokulu’nda öğrencilere kitap dağıttığı anlaşılmıştı. Hatta bu duruma tepki gösteren BirGün yazarı Ozan Gündoğdu da hedef gösterilmişti.

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Abdulaziz Sekban, “Haddini bil” diyerek Gündoğdu’yu tehdit etmiş MHP’nin MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu da Gündoğdu’ya küfür etmişti.