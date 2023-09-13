Konuk olarak TRT'ye çıkan Menzilci Bektaşoğlu: Seyyid Saki'nin elini tutan Allah'ın elini tutmuştur

TRT ekranlarına konuk olarak alınan Menzil cemaatine yakınlığıyla tanınan Şemsettin Bektaşoğlu'nun cemaat içindeki taht kavgasına ilişkin açıklamaları dikkat çekti. Bektaşoğlu, "Seyyid Saki'nin elinden tutan Allah'ın elinden tutmuştur" ifadelerine yer verdi.

AKP iktidarıyla hızla büyüyen, milyarlarca liralık bir sermayeyi yöneten ve kamuda hızla örgütlendiği bilinen Menzil Cemaati’nde taht kavgası sürüyor.

Cemaat bu kez de en fazla müride sahip olduğu belirtilen en büyük oğlu Muhammed Saki'nin taraftarlarından Şemsettin Bektaşoğlu sözleriyle gündeme geldi.

Ramazan ayında TRT ekranlarına konuk olan Şemsettin Bektaşoğlu'nun sözlerini gazeteci Barış Terkoğlu sosyal medya hesabından paylaştı.

Menzil Şeyhi ardından oğullarını halife bıraktı. Herkes safını seçti.

TRT’de izlediğimiz Şemsettin Bektaşoğlu ise Seyyid Saki tarafında. Oğulların nuru eşit değil diyor ve rüyasına dayanarak “Seyyid Saki’nin elini tutan Allah’ın elini tutmuştur” diyor.

Pardon, bu hangi din! pic.twitter.com/IsVpTsMYmi — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) September 13, 2023

Terkoğlu, "Menzil Şeyhi ardından oğullarını halife bıraktı. Herkes safını seçti. TRT’de izlediğimiz Şemsettin Bektaşoğlu ise Seyyid Saki tarafında. Oğulların nuru eşit değil diyor ve rüyasına dayanarak “Seyyid Saki’nin elini tutan Allah’ın elini tutmuştur” diyor. Pardon, bu hangi din!" dedi.